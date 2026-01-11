Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Медведев: кто ставит матчи РПЛ на два часа дня? Никто не будет смотреть

Вратарь «Пари НН» Медведев: кто ставит матчи РПЛ на два часа дня? Никто не будет смотреть
,
Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, что ему не нравится, когда матчи с его участием ставят на дневное время. После завершения первой части сезона Мир РПЛ нижегородская команда набрала 14 очков и занимает 14-е место.

— После игр нормально спишь?
— Достаточно неплохо. Но зависит, когда игра заканчивается. Мы команда из нижней части таблицы, и нам ставят игры на ранее время. Мне это не нравится. Я люблю игры после пяти — чем позднее, тем лучше. Кто делает матчи в два или три часа? Мне нравится играть, когда темно. Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Хотя приходится сейчас играть в такое время, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили
Эксклюзив
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android