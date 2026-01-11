Вратарь «Пари НН» Медведев: кто ставит матчи РПЛ на два часа дня? Никто не будет смотреть

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, что ему не нравится, когда матчи с его участием ставят на дневное время. После завершения первой части сезона Мир РПЛ нижегородская команда набрала 14 очков и занимает 14-е место.

— После игр нормально спишь?

— Достаточно неплохо. Но зависит, когда игра заканчивается. Мы команда из нижней части таблицы, и нам ставят игры на ранее время. Мне это не нравится. Я люблю игры после пяти — чем позднее, тем лучше. Кто делает матчи в два или три часа? Мне нравится играть, когда темно. Кто в час дня будет смотреть футбол? Никто! Хотя приходится сейчас играть в такое время, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

