«Бутылки летали». Вратарь «Пари НН» Медведев рассказал об эмоциональности Шпилевского

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал об эмоциональности главного тренера нижегородской команды Алексея Шпилевского. 37-летний специалист возглавил «Пари НН» минувшим летом. После завершения первой части сезона Мир РПЛ подопечные Шпилевского набрали 14 очков и занимают 14-е место.

— У Шпилевского могут бутылки летать в раздевалке?

— Летали, да. Но не скажу, что Николаич — импульсивный тренер. Видел и повеселее ситуации в раздевалках. Я скажу про Николаевича больше — когда игра складывается хорошо, у него эмоций больше. Он больше заводит, указывает на неправильные моменты. Когда всё плохо, он старается спокойнее объяснить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

