Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бутылки летали». Вратарь «Пари НН» Медведев рассказал об эмоциональности Шпилевского

«Бутылки летали». Вратарь «Пари НН» Медведев рассказал об эмоциональности Шпилевского
,
Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал об эмоциональности главного тренера нижегородской команды Алексея Шпилевского. 37-летний специалист возглавил «Пари НН» минувшим летом. После завершения первой части сезона Мир РПЛ подопечные Шпилевского набрали 14 очков и занимают 14-е место.

— У Шпилевского могут бутылки летать в раздевалке?
— Летали, да. Но не скажу, что Николаич — импульсивный тренер. Видел и повеселее ситуации в раздевалках. Я скажу про Николаевича больше — когда игра складывается хорошо, у него эмоций больше. Он больше заводит, указывает на неправильные моменты. Когда всё плохо, он старается спокойнее объяснить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили
Эксклюзив
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android