Никита Медведев: «Пари НН» не хватает Гоцука как личности, но он уже не вернётся

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев отметил, что нижегородской команде не хватает влияния защитника Кирилла Гоцука, покинувшего её минувшим летом.

— Гоцука не хватает?

— Как по мне, да. Не хватает как личности. Именно в перестройке команды он бы помог. Кирилл мог не играть, но команде бы пригодился. Так же – и Саша Трошечкин. Считаю, что он и футболист хороший, и личность тоже. Обязательно нам помог бы по ходу этого сезона.

— Сейчас он без команды, был бы рад, если бы вернулся?

— К сожалению, не вернётся. Знаю, где он, скорее всего, будет.

— «Торпедо»?

— Кирилл сам всё расскажет. Я бы очень был рад его видеть. Мы играли с ним всего год, но у нас тёплые отношения, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Гоцук выступал в составе «Пари НН» с 2020 по 2025 год. За этот период защитник принял участие в 168 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и восемью результативными передачами.

