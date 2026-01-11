Скидки
Главная Футбол Новости

Родри забил за «Манчестер Сити» впервые за более чем 600 дней

Родри забил за «Манчестер Сити» впервые за более чем 600 дней
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри забил свой первый гол за клуб с мая 2024 года в матче с «Эксетер Сити» в третьем раунде Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы одержала уверенную победу со счётом 10:1. Испанский футболист, выступавший с капитанской повязкой, забил второй гол команды, нанеся точный удар из-за пределов штрафной площади.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
10 : 1
Эксетер Сити
Эксетер
1:0 Аллейн – 12'     2:0 Родри – 24'     3:0 Хейз – 42'     4:0 Фицвотер – 45+2'     5:0 Льюис – 49'     6:0 Семеньо – 54'     7:0 Рейндерс – 71'     8:0 О'Райли – 79'     9:0 Макайду – 86'     9:1 Birch – 90'     10:1 Льюис – 90+1'    

Этот гол стал знаковым для Родри, так как он был забит спустя более 600 дней после его предыдущего успеха. Последний раз полузащитник забивал за «Манчестер Сити» 19 мая 2024 года в матче с «Вест Хэмом», когда его удар принёс команде титул чемпиона Премьер-лиги.

В текущем сезоне Родри провёл 12 матчей и недавно вернулся после очередной травмы. Действующее трудовое соглашение полузащитника рассчитано до конца сезона-2026/2027.

