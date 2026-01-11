Капитан «Реала» Карвахаль высказался о своём будущем в клубе

Правый защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос о своём истекающем контракте со «сливочными». Действующее трудовое соглашение 34-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Я только недавно восстановился после травмы. Всё, что мне нужно, — это тренироваться и получать удовольствие от игры. Клуб полностью солидарен со мной. Мне нужно играть, чтобы увидеть, какой уровень я могу показать на поле. Пока мы находимся на одной волне, никаких проблем не будет», — приводит слова Карвахаля журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Защитник играет за «Реал» с 2013 года. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами.

