Энрике может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года, тренер ищет нового вызова — Daily Express

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике может покинуть парижский клуб летом 2027 года, когда у него закончится контракт. Испанский специалист желает получить новый вызов в другой команде. Об этом сообщает Daily Express.

Ранее спортивный директор французского гранда Луиш Кампуш назвал неправдивой информацию о готовящемся уходе 55-летнего специалиста из «ПСЖ».

Энрике занимает должность главного тренера парижской команды с лета 2023 года. Под его руководством «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, дважды становился чемпионом Франции. После 17 туров нынешнего сезона Лиги 1 команда Энрике набрала 39 очков и занимает второе место.

