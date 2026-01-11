Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Гендиректор «Балтики» Измайлов: мы не «Лестер», наши результаты — тенденция

Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Равиль Измайлов поделился мыслями о развитии своей команды.

«Позапрошлым летом «Балтика» играла в финале Кубка. Это было неожиданно? В этом сезоне команда в пятёрке РПЛ — тоже неожиданное? Мне кажется, здесь уже тенденция. Мы не «Лестер» или «Кайзерслаутерн» — плавно, поступательно развиваемся. Если не сейчас, то будем ставить самые высокие задачи позже. Но они есть. «Балтика» — спортивный клуб, мы амбициозны и всё делаем во благо результата», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 18 туров Мир РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

