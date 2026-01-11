«Ливерпуль» и «Челси» интересуются защитником из Серии А — Caught Offside

«Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» отправляли своих скаутов, чтобы последить за игрой 21-летнего защитника «Комо» Хакобо Рамона. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, несмотря на то что рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в € 18 млн, его реальная цена для клубов из чемпионата Англии может быть значительно выше. Однако в ситуацию способен вмешаться мадридский «Реал», воспитанником которого является Рамон. «Королевский клуб» обладает правом обратного выкупа защитника за € 8 млн. Также «сливочные» получат 50% прибыли в случае будущей продажи игрока.

В нынешнем сезоне Хакобо принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

