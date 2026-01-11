Форвард «Вулверхэмптона» Ларсен — первый футболист клуба, сделавший хет-трик, с 1987 года

Норвежский нападающий «Вулверхэмптона» Йёрген Странн Ларсен стал первым футболистом клуба, который оформил хет-трик в Кубке Англии с 1987 года. Ранее подобное достижение было зафиксировано в матче с «Челтнем Таун», который состоялся в ноябре того же года, оно принадлежит легенде клуба Стиву Буллу. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe.

Ларсен отличился в матче третьего раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун». «Волки» одержали победу со счётом 6:1.

В текущем сезоне Ларсен провёл 23 матча во всех турнирах, забив шесть голов. Стоимость форварда, по данным портала Transfermarkt составляет € 40 млн.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» проявил интерес к 25-летнему норвежскому нападающему из «Вулверхэмптона». «Волки» готовы рассмотреть возможность продажи игрока летом, однако только за сумму, которая их устроит.