Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Вулверхэмптона» Ларсен — первый футболист клуба, сделавший хет-трик, с 1987 года

Комментарии

Норвежский нападающий «Вулверхэмптона» Йёрген Странн Ларсен стал первым футболистом клуба, который оформил хет-трик в Кубке Англии с 1987 года. Ранее подобное достижение было зафиксировано в матче с «Челтнем Таун», который состоялся в ноябре того же года, оно принадлежит легенде клуба Стиву Буллу. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
6 : 1
Шрусбери Таун
Шрусбери
1:0 Странн Ларсен – 9'     2:0 Арьяс – 11'     2:1 Marquis – 26'     3:1 Странн Ларсен – 41'     4:1 Странн Ларсен – 58'     5:1 Гомеш – 86'     6:1 Арокодаре – 90+2'    

Ларсен отличился в матче третьего раунда Кубка Англии со «Шрусбери Таун». «Волки» одержали победу со счётом 6:1.

В текущем сезоне Ларсен провёл 23 матча во всех турнирах, забив шесть голов. Стоимость форварда, по данным портала Transfermarkt составляет € 40 млн.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» проявил интерес к 25-летнему норвежскому нападающему из «Вулверхэмптона». «Волки» готовы рассмотреть возможность продажи игрока летом, однако только за сумму, которая их устроит.

