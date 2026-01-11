Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Заходит губернатор, а музыки нет». Медведев — о самом памятном матче «Пари НН» в РПЛ

,
Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, какой матч ему запомнился больше всего в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ.

— Какой матч больше всего запомнился в этой части?
— Один — наша первая победа в этом сезоне. Я захожу в раздевалку, а там тишина. То ли все забыли, как радоваться, то ли ещё что-то произошло. Тогда в раздевалку зашёл Глеб Сергеевич, губернатор, он тоже удивился, что музыки нет, никто не радуется, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

«Пари НН» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ в 5-м туре, когда обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. До этого нижегородская команда потерпела четыре поражения.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Боселли – 15'     2:0 Олусегун – 41'    
Новости. Футбол
Все новости RSS

