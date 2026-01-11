«Заходит губернатор, а музыки нет». Медведев — о самом памятном матче «Пари НН» в РПЛ

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, какой матч ему запомнился больше всего в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ.

— Какой матч больше всего запомнился в этой части?

— Один — наша первая победа в этом сезоне. Я захожу в раздевалку, а там тишина. То ли все забыли, как радоваться, то ли ещё что-то произошло. Тогда в раздевалку зашёл Глеб Сергеевич, губернатор, он тоже удивился, что музыки нет, никто не радуется, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

«Пари НН» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ в 5-м туре, когда обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. До этого нижегородская команда потерпела четыре поражения.

