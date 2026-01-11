«Не видел только вратаря соперника». Медведев — о скандальном матче «Пари НН» — «Акрон»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался о матче с «Акроном» (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ. Эта встреча проходила в условиях густого тумана. Команды играли красным мячом.

— Сколько раз подумал во время матча с «Акроном» — поскорее бы это закончилось?

— Таких мыслей вообще не было. Игра была очень интересной. Это вам с картинки ничего не было видно. Я не видел только Гудиева. В чужой штрафной видел, как Лесовой бил. Показалось, что сначала не забил, а потом побежал назад — я обрадовался. Атмосфера была хорошей, погода, да и поле. На него жаловались, но в Самаре отличное поле! Да, где-то проплешины, но мяч быстро ходил.

— Ты просил поменять мяч?

— В перерыве ко мне подошёл судья, спросил моё мнение. Я сказал, что, если хотят, пусть меняют. Белый точно будет лучше видно, но подошли к тренерскому штабу, Николаич, думаю, на фарт красный оставил. Я не понял, зачем на разминке убрали белый, — было понятно, что его лучше видно. Но не проблема была играть красным, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Самые большие стадионы мира: