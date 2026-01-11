Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не видел только вратаря соперника». Медведев — о скандальном матче «Пари НН» — «Акрон»

«Не видел только вратаря соперника». Медведев — о скандальном матче «Пари НН» — «Акрон»
,
Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался о матче с «Акроном» (1:2) в 17-м туре Мир РПЛ. Эта встреча проходила в условиях густого тумана. Команды играли красным мячом.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Боселли – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

— Сколько раз подумал во время матча с «Акроном» — поскорее бы это закончилось?
— Таких мыслей вообще не было. Игра была очень интересной. Это вам с картинки ничего не было видно. Я не видел только Гудиева. В чужой штрафной видел, как Лесовой бил. Показалось, что сначала не забил, а потом побежал назад — я обрадовался. Атмосфера была хорошей, погода, да и поле. На него жаловались, но в Самаре отличное поле! Да, где-то проплешины, но мяч быстро ходил.

— Ты просил поменять мяч?
— В перерыве ко мне подошёл судья, спросил моё мнение. Я сказал, что, если хотят, пусть меняют. Белый точно будет лучше видно, но подошли к тренерскому штабу, Николаич, думаю, на фарт красный оставил. Я не понял, зачем на разминке убрали белый, — было понятно, что его лучше видно. Но не проблема была играть красным, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили
Эксклюзив
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android