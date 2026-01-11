Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Медведев — о Сафонове: я тоже отбивал четыре пенальти. На тренировках

Вратарь «Пари НН» Медведев — о Сафонове: я тоже отбивал четыре пенальти. На тренировках
,
Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев поделился мнением, как голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову удалось отбить четыре пенальти подряд в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка — 2025, где французский гранд играл с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

— За Сафоновым следишь?
— Редко смотрю игры «ПСЖ», но случайно попал на серию пенальти. Очень переживал и очень рад за него!

— Ты когда-нибудь отбивал четыре пенальти подряд?
— На тренировках, да, ха-ха.

— Можешь объяснить, как он это сделал?
— Это не только везение. Матвей настолько залез в голову соперникам, что они чуть с ума не сошли. Когда он четвёртый отбил, чудака показывали, который не понимал, куда ему бить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили
Эксклюзив
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android