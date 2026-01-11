Вратарь «Пари НН» Медведев — о Сафонове: я тоже отбивал четыре пенальти. На тренировках

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев поделился мнением, как голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову удалось отбить четыре пенальти подряд в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка — 2025, где французский гранд играл с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.).

— За Сафоновым следишь?

— Редко смотрю игры «ПСЖ», но случайно попал на серию пенальти. Очень переживал и очень рад за него!

— Ты когда-нибудь отбивал четыре пенальти подряд?

— На тренировках, да, ха-ха.

— Можешь объяснить, как он это сделал?

— Это не только везение. Матвей настолько залез в голову соперникам, что они чуть с ума не сошли. Когда он четвёртый отбил, чудака показывали, который не понимал, куда ему бить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Как Сафонов стал героем ФИФА: