Никита Медведев: все мои конкуренты попадали в сборную России, когда я приходил в клуб

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев отметил, когда он приходил в новый клуб, его конкуренты по позиции получали вызов в сборную России. В Мир РПЛ голкипер также играл за «Ростов», «Локомотив», «Рубин».

«Ростов» дал большой толчок. Мы с Витальевичем [Кафановым] тогда обсуждали — один из заключительных наших разговоров в клубе — сидели в зале для теории, он сказал, что у меня всё быстро началось, но впереди будут трудности, я должен быть к этому готовым. Наверное, до конца этих слов не понимал, хотя часто вспоминал. Не скажу, что в итоге это были трудности — просто не играл, а это меня закалило. Если взять по карьере, у меня всегда были серьёзные конкуренты. В «Ростове» — Сослан Джанаев. Да, он получил травму, а я своим шансом воспользовался. В «Локомотиве» — Гиля, Антоха Коченков. И так получалось, когда я приходил в клуб, все мои конкуренты сразу попадали в сборную. Пришёл в «Рубин» — Юра Дюпин в сборную попал. Я уже говорю: «Ребят, я вас в сборную вывожу, меня кто-нибудь туда выведите, наконец» (смеётся). Вернулся в «Ростов», там Серёга Песьяков. Но мне повезло, что во вратарском коллективе всегда были хорошие отношения. Может быть, дело в тренерском штабе»,— сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

