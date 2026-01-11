Скидки
Вратарь «Пари НН» Медведев: уезжал из «Ростова» и плакал — хотел там завершить карьеру

Вратарь «Пари НН» Медведев: уезжал из «Ростова» и плакал — хотел там завершить карьеру
,
Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев поделился эмоциями, которые испытывал, когда покидал донской клуб в 2024 году.

— Что было на душе, когда уходил из «Ростова»?
— Этот клуб дал мне дорогу в футбол. Безумно благодарен за всё. Когда уезжал из Ростова в Нижний, правда, уезжал на машине, а приехал на эвакуаторе… Но я плакал! Хотел остаться, у меня были мысли закончить там карьеру. «Локомотив» — детская мечта. Я болел за эту команду. Придя туда, встретил всех, за кого болел: Пашинин, Лоськов, Сёмин. Работал с людьми, за которых переживал и болел, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Медведев играл за «Ростов» с 2016 по 2017 год и с 2022 по 2024 год. В составе донской команды 31-летний голкипер провёл 41 матч, в 16 из которых отыграл «на ноль».

Самые титулованные футбольные клубы России:

