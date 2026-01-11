Мбаппе начнёт финал Суперкубка Испании с «Барселоной» на скамейке запасных — The Touchline

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе начнёт финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной» на скамейке запасных. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х со ссылкой на издание Marca.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По данным источника, в стартовом составе выйдет нападающий Гонсало Гарсия Торрес. Напомним, 31 декабря мадридский клуб сообщил о наличии растяжения связок левого колена у Мбаппе.

В полуфинальных встречах турнира «Реал» оказался сильнее мадридского «Атлетико», одержав победу со счётом 2:1, тогда как «Барселона» не оставила шансов «Атлетику», добившись крупной победы — 5:0. Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.

Финал Суперкубка Испании состоится сегодня, 11 января. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.