Футбол

Вратарь «Пари НН» Медведев: Кафанов сказал: «В списке сборной России есть. Жди»

Вратарь «Пари НН» Медведев: Кафанов сказал: «В списке сборной России есть. Жди»
,
Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, что тренер сборной России Виталий Кафанов сообщил 31-летнему голкиперу, что он есть в списке национальной команды.

— Ещё не смирился, что, может, не судьба попасть в сборную России?
— На Кубке конфедераций, наверное, был самый большой шанс. Сейчас я всё равно надеюсь. Витальевич сказал: «В списке есть. Жди», — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

На текущий момент Медведев ни разу не играл за сборную России. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 19 матчах за клуб во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
