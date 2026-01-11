Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никто ни с кем не прощался. Ждём новостей». Кисляк — о возможном уходе Дивеева

«Никто ни с кем не прощался. Ждём новостей». Кисляк — о возможном уходе Дивеева
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил, попрощался ли защитник красно-синих Игорь Дивеев с командой перед возможным переходом в «Зенит».

— Дивеев уже попрощался с командой?
— Нет, никто ни с кем не прощался. Ждём новостей. Дивеев — классный защитник и хороший человек, который помог мне адаптироваться в команде. Но главное — чтобы он был доволен и всё у него было хорошо.

— Спрашивал у него про «Зенит»?
— Нет, зачем? Знаю всё то же, что и вы, читаю новости. Это личное дело Игоря, — приводит слова Дивеева Sport24.

Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. За этот период защитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Дивеева отреагировал на новость о прохождении игроком медосмотра в «Зените»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android