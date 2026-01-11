«Никто ни с кем не прощался. Ждём новостей». Кисляк — о возможном уходе Дивеева

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил, попрощался ли защитник красно-синих Игорь Дивеев с командой перед возможным переходом в «Зенит».

— Дивеев уже попрощался с командой?

— Нет, никто ни с кем не прощался. Ждём новостей. Дивеев — классный защитник и хороший человек, который помог мне адаптироваться в команде. Но главное — чтобы он был доволен и всё у него было хорошо.

— Спрашивал у него про «Зенит»?

— Нет, зачем? Знаю всё то же, что и вы, читаю новости. Это личное дело Игоря, — приводит слова Дивеева Sport24.

Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. За этот период защитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

