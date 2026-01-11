Елагин: Томас Франк эффективен с ротой, но полком командовать не может

Футбольный комментатор и специалист по английскому футболу Александр Елагин поделился мнением о работе главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка. В субботу, 10 января, «шпоры» покинули Кубок Англии, уступив «Астон Вилле» со счётом 1:2. После 21 тура АПЛ лондонский клуб набрал 27 очков и занимает 14-е место.

«По поводу Франка у меня иллюзий не было изначально. Франк относится к тому типу специалистов, которые долго и скрупулёзно обрабатывают свой небольшой участок. Он как Мойес. Но очень сложно устоять перед таким предложением, как возглавить «Тоттенхэм». Это как прорабу предлагают руководить всем огромным строительством. Здесь надо трезво оценивать свои силы. Дано такое немногим. Франк эффективен с ротой, но полком командовать не может», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

