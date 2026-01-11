Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Елагин: Томас Франк эффективен с ротой, но полком командовать не может

Елагин: Томас Франк эффективен с ротой, но полком командовать не может
Комментарии

Футбольный комментатор и специалист по английскому футболу Александр Елагин поделился мнением о работе главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка. В субботу, 10 января, «шпоры» покинули Кубок Англии, уступив «Астон Вилле» со счётом 1:2. После 21 тура АПЛ лондонский клуб набрал 27 очков и занимает 14-е место.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 20:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 22'     0:2 Роджерс – 45+3'     1:2 Одобер – 54'    

«По поводу Франка у меня иллюзий не было изначально. Франк относится к тому типу специалистов, которые долго и скрупулёзно обрабатывают свой небольшой участок. Он как Мойес. Но очень сложно устоять перед таким предложением, как возглавить «Тоттенхэм». Это как прорабу предлагают руководить всем огромным строительством. Здесь надо трезво оценивать свои силы. Дано такое немногим. Франк эффективен с ротой, но полком командовать не может», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Ван де Вен раскритиковал игру «Тоттенхэма» после вылета команды из Кубка Англии

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android