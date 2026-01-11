«Крузейро» представил экс-игрока «Зенита» Жерсона роликом в стиле GTA

«Крузейро» представил бывшего полузащитника «Зенита» Жерсона в качестве нового футболиста команды роликом в стиле серии компьютерных игр Grand Theft Auto (GTA).

В видео 28-летний футболист передвигается в стиле персонажа компьютерной игры. В этот момент на экране представлены индикаторы, характерные для GTA.

Сине-бело-голубые объявили о переходе игрока в бразильский клуб в субботу, 10 января. Ранее СМИ сообщали, что «Крузейро» заплатит «Зениту» за переход Жерсона € 27 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде бонусов. Полузащитник играл за российскую команду с лета 2025 года.