Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крузейро» представил экс-игрока «Зенита» Жерсона роликом в стиле GTA

«Крузейро» представил экс-игрока «Зенита» Жерсона роликом в стиле GTA
Комментарии

«Крузейро» представил бывшего полузащитника «Зенита» Жерсона в качестве нового футболиста команды роликом в стиле серии компьютерных игр Grand Theft Auto (GTA).

«Крузейро» представил Жерсона роликом в стиле GTA:

В видео 28-летний футболист передвигается в стиле персонажа компьютерной игры. В этот момент на экране представлены индикаторы, характерные для GTA.

Сине-бело-голубые объявили о переходе игрока в бразильский клуб в субботу, 10 января. Ранее СМИ сообщали, что «Крузейро» заплатит «Зениту» за переход Жерсона € 27 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде бонусов. Полузащитник играл за российскую команду с лета 2025 года.

Материалы по теме
«Зенит» отдал Жерсона, новички Черчесова и защитник для «Ливерпуля». Трансферы и слухи дня
«Зенит» отдал Жерсона, новички Черчесова и защитник для «Ливерпуля». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android