«Реал» близок к продлению контракта с «Эмирейтс» на сумму более € 100 млн за сезон — AS

Мадридский «Реал» близок к продлению контракта с авиакомпанией «Эмирейтс». Текущее соглашение оценивается в € 70-80 млн за сезон. Новый контракт может превышать € 100 млн за размещение коммерческого названия на футболках. Действующий контракт истекает 30 июня, и обе стороны ведут переговоры о новом соглашении. Об этом сообщает AS.

Другой крупный спонсорский контракт, который «Реал» пересматривает, — это соглашение с adidas. В этом случае нет срочности, поскольку контракт истекает в 2029 году, но обе стороны уже обсудили продление и изменение условий партнёрства между клубом и немецким брендом. По слухам, текущий контракт оценивается в € 120 млн за сезон, и эта сумма должна увеличиться, как и срок его действия.

Цель «Реала» — достичь отметки в € 300 млн в качестве дохода от спонсорских соглашений. Согласно опубликованным данным, мадридский клуб лидирует в рейтинге по доходам от спонсорства футболок (поставщик, основная и реклама на рукавах), имея примерно € 260 млн в год. За ним следуют «Манчестер Сити» и «Барселона», которые борются за второе и третье места, оба превышая € 200 млн, а затем «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».