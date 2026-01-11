«Барселона» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 11 января, состоится финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. В качестве главного арбитра выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1.

«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

