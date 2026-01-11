«Барселона» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок началась

В 22:00 мск начался финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1.

«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.

