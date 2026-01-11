«Барселона» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок началась

Скидки
Барселона — Реал Мадрид: прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок началась

Комментарии

В 22:00 мск начался финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Перерыв
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'    

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1.

«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре Ла Лиги. В той игре «сливочные» победили со счётом 2:1.

