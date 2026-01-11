Скидки
Гендиректор «Балтики» Измайлов: мы реалисты, но мне приятна амбициозность Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал об отношении к словам главного тренера Андрея Талалаева, ранее заявившего о желании работать в команде, которая борется за чемпионство.

— На слова Талалаева о борьбе за чемпионство я смотрю очень положительно. Мне приятно, когда главный тренер команды смотрит настолько позитивно и амбициозно. Это не может не радовать.

— Амбиции руководства соответствуют этому?
— Мы больше реалисты. Но, конечно, хотим большего, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место.

