«Он был неправ, но Ламин ещё молод». Карвахаль — о словах Ямаля перед «эль класико»

Капитан и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о словах крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, сказанных в преддверии последнего «эль класико» в октябре. Сегодня, 11 января, команды встретятся вновь в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в октябре Ямаль, сравнивая медийную команду «Порсинос» с «Реалом», сказал, что они жульничают и жалуются.

«Слова Ламина перед прошлым «эль класико»? Вы ничего не забываете, правда (смеётся)? Ламин — молодой парень. Думаю, он был неправ в дни, предшествовавшие игре. На клубном уровне каждый пытается защитить свои интересы. Ламин — отличный парень. Конечно, я не желаю ему всего наилучшего [в матче с «Реалом»]. Но это всё, я не хочу раздувать из этого большую проблему», — сказал Карвахаль на пресс-конференции.

