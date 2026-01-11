Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был неправ, но Ламин ещё молод». Карвахаль — о словах Ямаля перед «эль класико»

«Он был неправ, но Ламин ещё молод». Карвахаль — о словах Ямаля перед «эль класико»
Комментарии

Капитан и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о словах крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, сказанных в преддверии последнего «эль класико» в октябре. Сегодня, 11 января, команды встретятся вновь в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в октябре Ямаль, сравнивая медийную команду «Порсинос» с «Реалом», сказал, что они жульничают и жалуются.

«Слова Ламина перед прошлым «эль класико»? Вы ничего не забываете, правда (смеётся)? Ламин — молодой парень. Думаю, он был неправ в дни, предшествовавшие игре. На клубном уровне каждый пытается защитить свои интересы. Ламин — отличный парень. Конечно, я не желаю ему всего наилучшего [в матче с «Реалом»]. Но это всё, я не хочу раздувать из этого большую проблему», — сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Материалы по теме
Капитан «Реала» Карвахаль высказался о своём будущем в клубе

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android