В «Пари НН» высказались о ситуации с Боселли на фоне слухов об уходе игрока в «Краснодар»

Пресс‑атташе «Пари НН» Артём Лисовский отметил, что отсутствие нападающего Хуана Боселли на углублённом медицинском обследовании (УМО) команды не означает, что футболист пропустит её сборы. Ранее появлялась информация о возможном переходе уругвайца в «Краснодар».

«Сегодня «Пари НН» вышел из отпуска, команда проходит медобследование в «Лужниках». Появились об УМО первые новости, в том числе с неправильной интерпретацией.

Действительно, пока, на данный момент, Хуан Боселли на УМО не задействован. Но это вовсе не значит, что игрока точно не будет на сборах «Пари НН». Напомню, что у Хуана действующий контракт. Посмотрим, что будет дальше.

13 января у «Пари НН» начинаются сборы в Анталье. Если ничего в ближайшие дни не произойдёт, можно ожидать Хуана в тренировочном лагере клуба. Там же, на сборах, решится вопрос с медосмотром», — написал Лисовский в своём телеграм-канале.

Самые титулованные футбольные клубы России: