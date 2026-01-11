Скидки
23:00 Мск
Игроки «Тоттенхэма» ожидают скорого увольнения тренера Томаса Франка — Indykaila

Некоторые футболисты лондонского «Тоттенхэма» считают, что главного тренера команды Томаса Франка может ждать увольнение в ближайшее время. Об этом сообщает Indykaila в соцсети Х.

Если «Тоттенхэм» примет решение об увольнении Франка, ему, вероятно, придётся выплатить выходное пособие в размере около £ 20 млн (€ 23 млн). Томас Франк был назначен на пост главного тренера 1 июля 2025 года, и его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

После 21 тура английского чемпионата «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. В 21 сыгранном матче в рамках АПЛ команда одержала семь побед и потерпела восемь поражений. Шесть матчей закончились ничейным результатом.

В третьем раунде Кубка Англии команда потерпела поражение от «Астон Виллы» со счётом 1:2.

