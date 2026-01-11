Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Реала» Карвахаль заявил, что команда на 100% поддерживает Хаби Алонсо

Капитан «Реала» Карвахаль заявил, что команда на 100% поддерживает Хаби Алонсо
Комментарии

Капитан и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что футболисты «сливочных» полностью поддерживают главного тренера команды Хаби Алонсо. Ранее СМИ сообщали, что некоторым игрокам «Королевского клуба» не нравятся методы испанского специалиста.

«Мы все на 100% поддерживаем Хаби Алонсо. Он спокоен, его идеи остаются неизменными и понятными. Когда результаты плохие, всегда появляются слухи, но мы определённо на стороне Хаби», — сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Реала» минувшим летом. После 19 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 45 очков и занимают второе место.

Материалы по теме
«Он был неправ, но Ламин ещё молод». Карвахаль — о словах Ямаля перед «эль класико»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android