Капитан «Реала» Карвахаль заявил, что команда на 100% поддерживает Хаби Алонсо

Капитан и защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что футболисты «сливочных» полностью поддерживают главного тренера команды Хаби Алонсо. Ранее СМИ сообщали, что некоторым игрокам «Королевского клуба» не нравятся методы испанского специалиста.

«Мы все на 100% поддерживаем Хаби Алонсо. Он спокоен, его идеи остаются неизменными и понятными. Когда результаты плохие, всегда появляются слухи, но мы определённо на стороне Хаби», — сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Реала» минувшим летом. После 19 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 45 очков и занимают второе место.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: