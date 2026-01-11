«Арсенал» привлёк специалиста по аутам Томаса Гроннемарка — The Times

Лондонский «Арсенал» обратился к ведущему специалисту по аутам Томасу Гроннемарку. «Канониры» планируют усилить использование стандартных положений и извлечь выгоду из незначительных преимуществ в борьбе за победу в Премьер-лиге, сообщает The Times.

50-летний Гроннемарк работает с «Арсеналом» в качестве консультанта. Он регулярно посещает тренировочную базу клуба, делясь своими знаниями и методами. Бывший датский футболист и легкоатлет в 2010 году установил мировой рекорд по самому длинному вбрасыванию мяча из-за боковой линии, достигнув расстояния 51,33 метра. Позднее он разработал методику, позволяющую командам использовать вбрасывания для сохранения владения мячом и начала атак.

Томас Гроннемарк консультировал такие клубы, как «Брентфорд», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Мидтьюлланн», «Юнион». В 2018 году Юрген Клопп пригласил его в тренерский штаб «Ливерпуля». Специалист работал с командой во время чемпионского сезона-2019/2020 и покинул клуб в 2023 году.