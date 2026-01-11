Скидки
Защитник «Крыльев Советов» Божин: ожидания от работы с Адиевым совпали с реальностью

Комментарии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Божин поделился мнением о работе с главным тренером команды Магомедом Адиевым.

«Ожидания от работы с Адиевым совпали с реальностью. Мне ребята говорили, что с ним очень комфортно работать. Помимо его тренерских качеств, очень хорошие и личностные, с ним всегда приятно общаться. В «Крыльях» вообще коллектив хороший. Всё совпало. Плюс в тренировочном плане очень интересно, подмечаю для себя моменты», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице, имея в активе 17 очков.

