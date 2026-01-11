«Локомотив» готов продать Батракова только за € 35-40 млн, он интересен «ПСЖ» — Конур

«ПСЖ», «Барселона», «Интер», «Монако», «Ювентус» и «Порту» следят за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Российский клуб готов продать 20-летнего игрока только за € 35-40 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Виталий Денисов: Батракову подошёл бы любой чемпионат из топ‑5

«Золотая» эра «Локомотива»: