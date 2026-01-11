Игрок «Крыльев» Божин прокомментировал слова Адиева о необходимости усилить состав команды

Защитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Божин прокомментировал высказывания главного тренера Магомеда Адиева о необходимости усиления состава команды.

— Точно не помню, сколько очков от нас до восьмого места, но думаю, что попасть в топ-8 реально. Надо просто выдавать серии из побед.

— Магомед Адиев сказал, что с нынешним составом без усилений команда будет бороться за выживание. Согласны?

— Тренеру всегда важно, чтобы у него была максимально длинная скамейка. А у нас она укоротилась по ходу сезона, игроки один за другим начали получать травмы. Сейчас они вернутся, кто-то добавится — будет вполне боеспособный коллектив», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.