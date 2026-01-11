Скидки
Главная Футбол Новости

Акинфеев поздравил с днём рождения Сергея Аксёнова, назвав его вторым отцом и наставником

Акинфеев поздравил с днём рождения Сергея Аксёнова, назвав его вторым отцом и наставником
Комментарии

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил с днём рождения советника президента клуба и бывшего пресс-атташе красно-синих Сергея Аксёнова.

«Сегодня день рождения у моего второго отца, учителя и наставника; человека, который взял меня под своё крыло, как только я попал во взрослую команду ЦСКА, – и до сих пор мы идём рука об руку!

Сергей Палыч, дорогой, с Днём Рождения! Главное – будь здоров, не переставай искать новые анекдоты, а с остальным мы поможем», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

39-летний вратарь провёл первый матч за ЦСКА на взрослом уровне в 2003 году. Всего в составе армейцев Акинфеев сыграл 813 матчей. Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

