«Мы заслужили это». Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер — о поражении от «Маклсфилда»

Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение своей команды от «Маклсфилда» со счётом 1:2 в 3-м раунде Кубка Англии. Он поздравил соперника с победой и отметил, что игра его команды была некачественной.

«Поздравляю «Маклсфилд» с заслуженной победой. Сегодня мы сыграли не на должном уровне, и я не заметил, чтобы кто-то из наших игроков мог обыграть соперника один в один. Мы пропустили голы после стандартных положений, проиграв борьбу в воздухе. Если команда не может создать явные голевые моменты, это свидетельствует о недостатке мастерства, что мы и показали сегодня. Мы действительно заслужили это поражение.

Честно говоря, у меня нет объяснений тому, что я увидел сегодня. Мы можем искать оправдания, но для таких матчей не нужна ни тактика, ни тренер. Поэтому если вы просто проявите свои способности и гордость, то сможете сыграть иначе», — приводит слова Гласнера BBC.