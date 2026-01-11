Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы заслужили это». Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер — о поражении от «Маклсфилда»

Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение своей команды от «Маклсфилда» со счётом 1:2 в 3-м раунде Кубка Англии. Он поздравил соперника с победой и отметил, что игра его команды была некачественной.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Dawson – 43'     2:0 Бакли-Риккетс – 60'     2:1 Пино – 90'    

«Поздравляю «Маклсфилд» с заслуженной победой. Сегодня мы сыграли не на должном уровне, и я не заметил, чтобы кто-то из наших игроков мог обыграть соперника один в один. Мы пропустили голы после стандартных положений, проиграв борьбу в воздухе. Если команда не может создать явные голевые моменты, это свидетельствует о недостатке мастерства, что мы и показали сегодня. Мы действительно заслужили это поражение.

Честно говоря, у меня нет объяснений тому, что я увидел сегодня. Мы можем искать оправдания, но для таких матчей не нужна ни тактика, ни тренер. Поэтому если вы просто проявите свои способности и гордость, то сможете сыграть иначе», — приводит слова Гласнера BBC.

