Карседо может заработать в «Спартаке» более € 2,5 млн за сезон — ShootandGoal

«Спартак» предложил испанскому специалисту Хуану Карлосу Карседо зарплату, превышающую € 2,5 млн за сезон, чтобы он возглавил красно-белых. Об этом сообщает ShootandGoal.

По информации источника, до назначения Карседо московский клуб обращался к главному тренеру «Гëзтепе» Станимиру Стойлову, которому была предложена аналогичная зарплата, однако «Спартак» остановил выбор на испанце.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

Материалы по теме Песьяков поделился воспоминаниями о работе с новым главным тренером «Спартака» Карседо

Как появился «Спартак»: