«Ювентус» заинтересован в нападающем «Кристал Пэлас» Жан-Филиппе Матета — Tuttosport

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Жан-Филиппу Матета. 28-летний француз рассчитывает на переход на более высокий уровень. Как сообщает Tuttosport, итальянский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг игрока.

В прошлом сезоне интерес к футболисту проявлял «Милан», но цена в € 40 млн оказалась слишком высокой для «россонери». В данный момент ситуация изменилась: контракт Матеты с «Кристал Пэлас» действует до лета 2027 года и он не намерен продлевать его.

«Ювентус» готов потратить на нападающего € 20–25 млн, рассматривая его как замену Душану Влаховичу. В этом сезоне Матета уже провёл 32 матча, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.