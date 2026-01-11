Скидки
Фернандеш устал от «неразберихи» в «МЮ» и может покинуть клуб летом — The Sun

Фернандеш устал от «неразберихи» в «МЮ» и может покинуть клуб летом — The Sun
Футболисты «Манчестер Юнайтед» полагают, что полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш устал от «неразберихи» в клубе и готов покинуть его грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, одноклубники португальского хавбека с понимаем относятся к его желанию. Они отмечают, что с момента перехода в стан «красных дьяволов» в 2020 году Фернандеш всегда полностью выкладывался и был лучшим игроком манкунианцев. При этом полузащитник чувствует себя обманутым из-за новой модели владения «Манчестер Юнайтед». Кроме того, увольнение Аморима не укрепило желание футболиста продолжить карьеру на «Олд Траффорд».

За «Манчестер Юнайтед» Фернандеш провёл 309 матчей во всех турнирах, где забил 103 гола и сделал 94 ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

