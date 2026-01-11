Скидки
Игрок «Балтики» Саусь отреагировал на информацию о возможном переходе в ЦСКА

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь прокомментировал информацию о своём потенциальном переходе в московский ЦСКА.

«Насчёт интереса от ЦСКА я слышал, но пока на счёт перехода ни с кем не разговаривал, у меня нет никакой информации на этот счёт. На данный момент я игрок «Балтики» и ни в каком обмене не участвовал», — передаёт слова Сауся корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Саусю 22 года, за «Балтику» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

