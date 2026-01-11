Скидки
Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентом Рашфорда в Джидде — Sport.es

Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентом Рашфорда в Джидде — Sport.es
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл рабочую встречу с представителем нападающего Маркуса Рашфорда в Джидде. Беседа состоялась в отеле, где располагается каталонская команда в рамках текущего турне. Стороны обменялись информацией о статусе британского футболиста и подтвердили заинтересованность клуба в продолжении совместной работы. Об этом сообщает онлайн-издание Sport.es.

Руководство сине-гранатовых удовлетворено уровнем самоотдачи форварда и его адаптацией к тренировочному процессу. Англичанин в короткие сроки нашёл общий язык с партнёрами. С момента переезда в Испанию нападающий записал на свой счёт девять забитых мячей и семь голевых пасов.

По данным источника, боссы «блауграны» рассматривают возможность полноценного трансфера. Клуб планирует воспользоваться правом выкупа игрока у «Манчестер Юнайтед» за сумму в € 30 млн. Внутри организации существует мнение, что такая сделка является выгодной с финансовой и спортивной точек зрения.

