Фабиньо: не знаю, хочет ли «Реал» терять такого таланта, как Винисиус. Он заслуживал «ЗМ»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался о ситуации нападающего мадридского «Реал» Винисиуса Жуниора, который, как сообщают СМИ, может покинуть клуб.

«Он показывает фантастическую игру за мадридский «Реал». Винисиус уже дважды выигрывал Лигу чемпионов. Он один из лучших игроков в команде Хаби Алонсо. Несколько лет назад Вини заслуживал «Золотого мяча». Не знаю, хочет ли «Реал» терять футболиста с таким талантом. Желаю ему всего наилучшего, куда бы он ни перешёл. Винисиус ещё многое может предложить «Реалу», — приводит слова Фабиньо The Touchline на своей странице в социальной сети X.

В 2024 году Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч».

