Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабиньо: не знаю, хочет ли «Реал» терять такого таланта, как Винисиус. Он заслуживал «ЗМ»

Фабиньо: не знаю, хочет ли «Реал» терять такого таланта, как Винисиус. Он заслуживал «ЗМ»
Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался о ситуации нападающего мадридского «Реал» Винисиуса Жуниора, который, как сообщают СМИ, может покинуть клуб.

«Он показывает фантастическую игру за мадридский «Реал». Винисиус уже дважды выигрывал Лигу чемпионов. Он один из лучших игроков в команде Хаби Алонсо. Несколько лет назад Вини заслуживал «Золотого мяча». Не знаю, хочет ли «Реал» терять футболиста с таким талантом. Желаю ему всего наилучшего, куда бы он ни перешёл. Винисиус ещё многое может предложить «Реалу», — приводит слова Фабиньо The Touchline на своей странице в социальной сети X.

В 2024 году Винисиус занял второе место в голосовании на «Золотой мяч».

Материалы по теме
Капитан «Реала» Карвахаль заявил, что команда на 100% поддерживает Хаби Алонсо

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android