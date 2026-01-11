Луис Энрике сообщил суду, что не знал о судейских отчётах для «Барселоны» — The Athletic

Бывшие главные тренеры «Барселоны» Луис Энрике и Эрнесто Вальверде дали показания суду по делу Негрейры, где сообщили, что не знали о существовании судейских отчётов, которые, по версии сине-гранатовых, для них составляли бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Хосе Негрейра и его сын. Об этом сообщает The Athletic.

«Никто не упоминал при мне о каких-либо отчётах и не показывал мне никаких отчётов, могу вас в этом заверить — ни мне, ни кому-либо из моего персонала», — приводит источник слова Энрике.

В свою очередь, президент «Барселоны» Жоан Лапорта настаивал, что указанные отчёты действительно существовали и были «полезны».

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: