Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттихад» предложил Кариму Бензема контракт до 2028 года — Николо Скира

«Аль-Иттихад» предложил Кариму Бензема контракт до 2028 года — Николо Скира
Комментарии

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложил 38-летнему нападающему Кариму Бензема контракт, действующий до лета 2028 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

Текущее соглашение игрока истекает 30 июня. Переговоры между клубом и футболистом продолжаются, стороны стремятся достичь окончательного соглашения. В этом сезоне Бензема провёл 10 матчей в саудовской лиге, в которых забил семь голов.

Карим Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с июля 2023 года. Форвард присоединился к новой команде в статусе свободного агента после истечения контракта с «Реалом», за который выступал с 2009 года.

Материалы по теме
Бензема не стал исключать своё возвращение в «Лион»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android