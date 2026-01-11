«Аль-Иттихад» предложил Кариму Бензема контракт до 2028 года — Николо Скира

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложил 38-летнему нападающему Кариму Бензема контракт, действующий до лета 2028 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

Текущее соглашение игрока истекает 30 июня. Переговоры между клубом и футболистом продолжаются, стороны стремятся достичь окончательного соглашения. В этом сезоне Бензема провёл 10 матчей в саудовской лиге, в которых забил семь голов.

Карим Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с июля 2023 года. Форвард присоединился к новой команде в статусе свободного агента после истечения контракта с «Реалом», за который выступал с 2009 года.