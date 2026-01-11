Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» сообщил о серьёзной травме Брэдли, игрок может пропустить остаток сезона

«Ливерпуль» на официальном сайте проинформировал о серьёзной травме правого защитника Конора Брэдли.

«Правый защитник получил травму на последних минутах матча Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоялся в четверг вечером. В ближайшие дни Брэдли перенесёт операцию, после чего начнёт период реабилитации в тренировочном центре. На данном этапе не сообщается, когда он вернётся на поле», — сказано в заявлении клуба.

Как сообщает Sky Sports, 22-летний футболист пропустит оставшуюся часть сезона.

В нынешнем сезоне Брэдли принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самые опасные травмы в футболе:

