Дмитрий Черышев: «эль класико» не то, что было раньше, — уровень упал

Дмитрий Черышев, футбольный тренер и отец экс-полузащитника сборной России Дениса Черышева, высказался о предстоящем «эль класико» с участием мадридского «Реала» и «Барселоны». Команды сыграют сегодня, 11 января, в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы, как всегда, ждём интересной и хорошей игры! Играют великолепные команды. Очень жалко и плохо, что этот матч будет проходить далеко от родины самих футболистов. Но любой матч, который проходит между «Барселоной» и «Реалом», всегда интересен. Мы уже привыкшие к «эль класико», и без разницы, где этот матч будет проходить.

Встречаются две команды мирового уровня. Но сейчас это не то «эль класико», что было раньше. Да, там играют футболисты высочайшего класса, но по сравнению с теми игроками, которые были чуть-чуть раньше… Вот тогда это было «эль класико»! Сейчас это ушло немножко на другой уровень. Тогда играли Зидан, Фигу, Роналдо и Гвардиола. Вот это были игроки мирового масштаба и это было интересно смотреть! Со своей точки зрения могу сказать, что для меня — уровень упал», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.