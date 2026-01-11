«Рубин» заплатит «Петру Атлетику» € 700 тыс. за Франка Артигу — Мики Жуниор

Испанский тренер Франк Артига готовится покинуть «Петру Атлетику», чтобы возглавить «Рубин». Казанский клуб заплатит € 700 тыс. за досрочное расторжение контракта специалиста с ангольской командой. Об этом сообщает журналист Мики Жуниор на своей странице в социальной сети X.

49-летний специалист возглавил «Петру Атлетику» летом 2025 года. В России Артига работал в подмосковных «Химках» и столичной «Родине». На зимний перерыв «Рубин» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. Действующим тренером казанского клуба является Рашид Рахимов, который возглавляет его с апреля 2023 года.

