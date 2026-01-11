Скидки
Гаджи Гаджиев стал почётным президентом ФК «Динамо» Махачкала

Гаджи Гаджиев стал почётным президентом ФК «Динамо» Махачкала
Гаджи Гаджиев получил статус почётного президента футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы по решению высшего органа управления клуба.

«Общее собрание учредителей клуба приняло решение об упразднении должности президента, предусматривавшей управленческие функции. Вместе с тем, учитывая выдающийся вклад Гаджи Муслимовича Гаджиева в развитие дагестанского футбола и махачкалинского «Динамо», решением высшего органа управления ему был присвоен статус почётного президента. Это решение в полной мере отражает наше глубокое уважение к Гаджи Муслимовичу и признание его заслуг», – приводит слова председателя общего собрания учредителей клуба Магомед Багаудинов на официальном сайте клуба.

Гаджи Гаджиев руководит клубом с 2021 года. Под его руководством «Динамо» добилось выхода в высший дивизион чемпионата России, где команда выступает с прошлого сезона. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы президента «Краснодара» Сергея Галицкого и Гаджи Гаджиева за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

