Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол

Отец Тюкавина: насколько я знаю, мыслей об уходе из «Динамо» у него нет

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, отметил, что его сын более предан столичному клубу, чем он, поскольку больше времени провёл в системе бело-голубых.

«Если сравнивать с моей карьерой, я пять лет отдал профессиональной деятельности в кировской «Родине». Потом был в архангельском «Воднике» 10 лет, затем 10 лет в московском «Динамо», завершал карьеру тоже в «Воднике». Костя, наверное, преданнее меня. Поменял много клубов, он в одном находится. Насколько знаю, мыслей об уходе из «Динамо» у него нет», — приводит слова Александра Тюкавина ТАСС.

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». За взрослую команду нападающий принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился 52 голами и 33 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

