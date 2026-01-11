Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» планирует обмен игроками с «Миланом» — Tuttosport

«Ювентус» планирует обмен игроками с «Миланом» — Tuttosport
Комментарии

Туринский «Ювентус» продолжает работу на трансферном рынке, нацелившись на усиление полузащиты, полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик стал одной из ключевых целей клуба. Об этом сообщает Tuttosport.

«Ювентус» активизирует свои усилия по улучшению состава и уже некоторое время следит за Лофтус-Чиком. В данный момент рассматривается вариант обмена: защитник «Ювентуса» Федерико Гатти может перейти в «Милан», а Лофтус-Чик отправится в Турин.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провёл 20 матчей за «россонери», в которых отметился одной результативной передачей и одним голом. Его контракт с «Миланом» действует до 2027 года.

Материалы по теме
«Ювентус» заинтересован в нападающем «Кристал Пэлас» Жан-Филиппе Матета — Tuttosport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android