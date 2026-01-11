«Ювентус» планирует обмен игроками с «Миланом» — Tuttosport

Туринский «Ювентус» продолжает работу на трансферном рынке, нацелившись на усиление полузащиты, полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик стал одной из ключевых целей клуба. Об этом сообщает Tuttosport.

«Ювентус» активизирует свои усилия по улучшению состава и уже некоторое время следит за Лофтус-Чиком. В данный момент рассматривается вариант обмена: защитник «Ювентуса» Федерико Гатти может перейти в «Милан», а Лофтус-Чик отправится в Турин.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провёл 20 матчей за «россонери», в которых отметился одной результативной передачей и одним голом. Его контракт с «Миланом» действует до 2027 года.