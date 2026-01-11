«Балтика» объявила о продлении контракта с нападающим Степановым

«Балтика» в телеграм-канале проинформировала о продлении сотрудничества с 19-летним нападающим Кириллом Степановым. Новое трудовое соглашение с футболистом рассчитано до 5 июня 2030 года.

«Мы поздравляем Кирилла с новым долгосрочным контрактом и желаем продолжать развиваться в составе «Балтики»! Важно, что в составе нашего клуба появляются и воспитанники балтийской академии», — написано в заявлении клуба.

Степанов дебютировал за основную команду «Балтики» в сентябре прошлого года. Это произошло в матче Фонбет Кубка России с ЦСКА — 1:1 (9:10 пен). В этой игре нападающий отметился голом, который перевёл матч в победную для калининградской команды серию пенальти. Всего в нынешнем сезоне футболист отметился двумя голами в пяти встречах во всех турнирах.

