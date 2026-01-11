Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Медведев: Ибрагимович и Дзюба — сильнейшие нападающие, с кем я играл

Вратарь «Пари НН» Медведев: Ибрагимович и Дзюба — сильнейшие нападающие, с кем я играл
Комментарии

Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев вспомнил о матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в плей-офф Лиги Европы сезона-2016/2017. Также голкипер назвал Златана Ибрагимовича и Артёма Дзюбу сильнейшими нападающими, против которых играл.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2017, четверг. 21:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Мхитарян – 35'     1:1 Бухаров – 53'    

— Запомнил Ибрагимовича и Погба?
— Они были все здоровые, накачанные по сравнению с нами. Все помнят, какое поле было в Ростове, а у них сумасшедшая техника, им без разницы, на чём они играют. Но мы показали, что можно и с такими командами играть.

— Златан — сильнейший нападающий, против которого ты играл?
— Думаю, да. К таким можно отнести ещё Дзюбу. Они по стилю игры, в борьбе похожи. В России точно назову Артёма. Сейчас вот играли с «Акроном», он до этого мне не забивал, а в этот раз мимо ушей дал (улыбается). Перед игрой я ему сказал: «Артём, вам пока хватит очков. Сегодня они нам нужны». Он злился после игры, но результат для команды всё равно делает. Большой молодец! — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

