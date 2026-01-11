Скидки
«Атлетико» и «Вильярреал» проявляют интерес к Джобу Беллингему из «Боруссии» — Конур

«Атлетико» и «Вильярреал» проявляют интерес к Джобу Беллингему из «Боруссии» — Конур
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем заинтересовал мадридский «Атлетико» и «Вильярреал». Клубы рассматривают варианты трансфера. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Джоб Беллингем хочет уйти из дортмундской «Боруссии». Игрок недоволен малым количеством игрового времени, что может стать причиной его перехода в другой клуб. Полузащитник присоединился к «Боруссии» летом прошлого года и с тех пор не смог закрепиться в основном составе.

В текущем сезоне Беллингем принял участие в 23 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

